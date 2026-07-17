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Daily Storm

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Российских госслужащих полностью переведут на мессенджер MAX к 2030 году

Российских госслужащих полностью переведут на мессенджер MAX к 2030 году

Правительство России обязало чиновников вести все рабочие коммуникации исключительно через отечественный сервисРоссийские государственные и муниципальные служащие должны будут полностью перейти на использование мессенджера MAX («Макс) к 2030 году.

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