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Джаксыбеков отказался участвовать в выборах президента КФФ, пять кандидатов зарегистрированы

Состоялось заседание Избирательного комитета КФФ. Были зарегистрированы следующие кандидаты для участия в предстоящих выборах президента федерации: Барменкулов Адилет Назарбаевич – член Исполкома КФФ, советник президент ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола»; Джарылкасинов Ерлан Еркинбекович – председатель ОО «Казахстанская Лига Любителей Футбола; Каниев Берік Сералыұлы – член Исполкома КФФ, председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»; Лория Давид Григорьевич – президент ОЮЛ Ассоциация Федерация футбола г.

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