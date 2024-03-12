Исследователи дают рекомендации для понимания влияния музыкальной терапии на хроническую боль

В недавней статье многоинституциональной группы ученых представлены рекомендации по практике музыкальной терапии и исследованиям среди людей с хронической болью, используя в качестве образца серповидноклеточную анемию.
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