В советские годы наша страна напоминала одну большую стройку: массово возводились новые города и посёлки, заводы и фабрики, мосты и дороги.
Обское море
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В советские годы наша страна напоминала одну большую стройку: массово возводились новые города и посёлки, заводы и фабрики, мосты и дороги.
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