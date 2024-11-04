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PlayStation 5 Pro: Увеличенная мощность и простота ремонта

PlayStation 5 Pro: Увеличенная мощность и простота ремонта

Эксперты разобрали PlayStation 5 Pro, подтвердив слухи и выявив новые инженерные решения. Устройство получило улучшенную систему охлаждения, легкий доступ к батарее CMOS и блок питания мощностью 420 Вт, подтверждая максимальное потребление до 390 Вт.

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