Канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Киев так же, как убийцы возвращаются на место преступления. Таким мнением с KP.
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