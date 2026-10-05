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Царьград

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Правительство РФ и Афганистан увеличили товарооборот в 2,5 раза

Правительство РФ и Афганистан увеличили товарооборот в 2,5 раза

Вице-премьер России Алексей Оверчук обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки усиление торгово-экономических связей и транспортной связности.

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