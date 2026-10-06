Андрей Рублев: Икона 'Святая Троица' возвращена в лавру

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева возвращена в иконостас Троице-Сергиевой лавры 5 октября после завершения работы с климатической витриной, куда ее временно изымали для анализа.
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