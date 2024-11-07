Эксперты по кибербезопасности назвали причины возрастания рисков для России

Основной угрозой кибербезопасности для России являются целевые и DdoS-атаки, заявил старший вице-президент «Ростелекома» по информбезопасности, глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов 7 ноября на форуме по информационной безопасности SOC Forum в Москве.