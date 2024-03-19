В одной из шахт Амурской области произошло обрушение. Там остались люди

ЧП произошло на руднике в Зейском округе Амурской области вечером 18 марта. Днем 19 марта в следственном управлении по региону сообщили, что после обрушения работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
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