Мобильные приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих пользователей

Мобильные приложения социальной сети Одноклассники (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений».
Мобильные приложения социальной сети Одноклассники (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений».
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