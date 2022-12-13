Нижегородская правда

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
    Вопрос: а надо ли раскручивать каждого недоделанного придурка в его жажде "минуты славы"? Он среди себе подобных тепе...Раздевшемуся у па...
  • Pussy Licker
    Колхоз. В Кёнигсберге всё в порядке, не нужно тостать кошелёк, телефон взял и поехал!Автолюбительница ...
  • Мария Калинина
    Когда же это осинное гнездо,этот наглый «коллективный» запад разоритсяКонтрактников из ...

Мобильные приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих пользователей

Мобильные приложения Одноклассников и Почты Mail.ru стали доступнее для незрячих пользователей

Мобильные приложения социальной сети Одноклассники (iOS и Android) и Почты Mail.ru (Android) прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх