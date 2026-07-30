Миронов предложил ответственность для глав ведомств и госкорпораций

Игорь Максаков

А вы сами при коммунистах жили? Ведь много времени прошло? А кто там мог какие-то себе парашюты начислять, и тем более брать? Там такого института в помине не было. Так что про коммунистов не надо. При них весь Земной шар со всем населением без их разрешения пошевелиться не мог. США, где бы не начинали в войнушку играть, везде их били, как Сидоров свою козу. А что сейчас вам без идеологии, статьи которой даже в Конституции нет, хорошо живётся? Дальше будет хуже. За всё время существования СССР общего добра, которое смандили у государства, поместится в пустую коробку из под сигарет любому нашему вору из числа олигархов. Так, что не зная броду, не лезьте в воду.