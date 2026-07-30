Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести жесткую систему ответственности для руководителей федеральных органов власти и глав государственных корпораций.
Миронов предложил ответственность для глав ведомств и госкорпораций
Комментарии
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Игорь Максаков
А вы сами при коммунистах жили? Ведь много времени прошло? А кто там мог какие-то себе парашюты начислять, и тем более брать? Там такого института в помине не было. Так что про коммунистов не надо. При них весь Земной шар со всем населением без их разрешения пошевелиться не мог. США, где бы не начинали в войнушку играть, везде их били, как Сидоров свою козу. А что сейчас вам без идеологии, статьи которой даже в Конституции нет, хорошо живётся? Дальше будет хуже. За всё время существования СССР общего добра, которое смандили у государства, поместится в пустую коробку из под сигарет любому нашему вору из числа олигархов. Так, что не зная броду, не лезьте в воду.
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1 м.
виталий панов
Так было испокон веков,назначили на высокую должность,построил виллу,счета за границей,заодно и в России,развалил порученное ему дело,нашёл себе замену,потому что на бумагах в отчётах всё "отлично",тебя на повышение,где масштаб казнокрадства ещё больше возможностей! А за свои просчёты,когда пришла проверка,отвечать будет "стрелочник",который был до этого в одной команде,а после ухода "босса" на повышение,возглавил и продолжил его дело.Далеко за примером ходить далеко не стоит.Дело Старовойта,развалил оборону Курской области,разворовал выделенные средства,и как "опытный управленец",незаменимый специалист по выводу капиталов,ушёл на повышение.Да вот незадача,бандеровцы вклинились в Курскую область,и всё что было отображено на бумаге,оказалась "пыль в глаза",а не оборонительные сооружения.Итог-самоубийство,и похороны как хероя.А под суд стрелочники!Ещё один оптимизатор медицины,развалил,капиталы наворовал,а теперь где? на самом верху,заседает и делает вид незаменимого государственного деятеля!
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1 м.
Регина Толстоброва
Согласна с Мироновым, руководителей все ведомств надо привлекать к ответственности за плохую работу.А то себе только большие зарплаты сделали и премии еще большие.А работы нет никакой.
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1 м.
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