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Форвард «Шанхая» Чен: «Овечкин – один из величайших хоккеистов всех времен, на него все равняются. Для меня будет огромной честью увидеть его на льду в КХЛ»

Форвард « Шанхай Дрэгонс » Дэвид Чен хотел бы видеть Александра Овечкина в КХЛ. «Он играет за « Вашингтон » всю мою жизнь.

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