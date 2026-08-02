Озвучено решение Трампа о переговорах по Украине

Американская администрация с подачи ее руководителя, президента Дональда Трампа, готовится в ближайшие недели совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговорного процесса вокруг конфликта на Украине.
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