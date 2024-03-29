Майя Санду провела встречу с главой делегации Евросоюза в Кишиневе

Глава государства встретилась с послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом. Президент Майя Санду приветствовала выводы Европейского совета, принятые на прошлой неделе, в которых признается прогресс Республики Молдова в проведении необходимых реформ для продвижения по европейскому пути.