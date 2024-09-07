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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7 из 10 последних матчей между Ирландией и Англией закончились вничью. На это в предстоящей очной встрече в Лиге наций дают 4.20

Сборная Англии сыграет в гостях с Ирландией в 1-м туре Лиги наций. Англия – явный фаворит за 1.55. На ирландцев дают 6.

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