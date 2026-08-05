22 милых фото животных, которые избавят от любой хандры

Пока на улице холодает, лучшее спасение от осенней хандры — наши любимые животные. Только глядя на их жизнерадостные мордочки, понимаешь, что не все так плохо, а счастье — это так просто! Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь.
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