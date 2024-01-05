В Ульяновской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

В рамках Всероссийских акций «Елка желаний» и «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела информации и общественных связей совместно с полицейскими – кинологами УМВД России по Ульяновской области исполнили новогоднюю мечту ребенка.
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