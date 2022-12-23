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Руководитель клуба НБА: «Травма Энтони Дэвиса может помочь «Лейкерс» в переговорах об обмене»

По мнению руководителя одного из клубов НБА, травма тяжелого форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса помочь клубу совершить обмен.

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