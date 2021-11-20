Россиянам назвали анализы, которые нужно сдать после COVID-19

Перенесенный коронавирус должен стать поводом для углубленной оценки состояния здоровья. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
Перенесенный коронавирус должен стать поводом для углубленной оценки состояния здоровья. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
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