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Россиянам назвали анализы, которые нужно сдать после COVID-19

Россиянам назвали анализы, которые нужно сдать после COVID-19

Перенесенный коронавирус должен стать поводом для углубленной оценки состояния здоровья. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

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