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«Враг у ворот»: как молдавские власти списывают всё на Россию

«Враг у ворот»: как молдавские власти списывают всё на Россию

По мнению Виктории Шапы, власти Молдавии нашли универсального виновного во всех провалах — Москву.Политик и экс-кандидат в мэры Бельц Виктория Шапа выступила с резкой критикой в адрес молдавских властей, обвинив их в постоянных попытках переложить вину за внутренние проблемы страны на Россию.

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