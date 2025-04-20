По мнению Виктории Шапы, власти Молдавии нашли универсального виновного во всех провалах — Москву.Политик и экс-кандидат в мэры Бельц Виктория Шапа выступила с резкой критикой в адрес молдавских властей, обвинив их в постоянных попытках переложить вину за внутренние проблемы страны на Россию.
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