По мнению Виктории Шапы, власти Молдавии нашли универсального виновного во всех провалах — Москву.Политик и экс-кандидат в мэры Бельц Виктория Шапа выступила с резкой критикой в адрес молдавских властей, обвинив их в постоянных попытках переложить вину за внутренние проблемы страны на Россию.