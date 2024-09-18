Алаудинов: ВС России взяли под контроль курские Николаево-Дарьино и Дарьино

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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