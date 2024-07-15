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КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ

КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ

Их обожал зритель в России, они купались в лучах славы, но стоило нашей стране начать отстаивать правду по-настоящему, с оружием в руках, сбежали.

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Комментарии
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лина любимцева
Ивар Калныньш, безусловно, внешне красавчик. НО! Я была на одном спектакле с участием Калныньша, и хочу сказать - ДЕРЕВЯННЫЙ ОН АКТЕР, НИКАКОЙ!!  Я так изумилась!!!...Как только кинематографу удавалось это скрыть в фильмах, я удивляюсь.  Что значит профессионалы. Не Калныньш - кинематографисты профессионалы....  А Вайкуле - ГНУСАВАЯ &quot;певичка&quot;... ЧЕМ зарабатывала свою популярность, что ее раскручивали на всех уровнях, можно только догадываться. Опыт получила в КАБАРЕ... А мне она НИКОГДА НЕ НРАВИЛАСЬ!! гунлосит там  некую  мелодию, слышать  ЭТО было не возможно!
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8 час.
лл
лина любимцева
ВОТ!! Вы все точно сказали!!  Как есть!!
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8 час.
в
венедиктплюхин
Кому нужен этот латышский п.дор?
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6 час.

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