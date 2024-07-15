КРАСАВЧИК, "КОРМИЛИЦА" И "ПРОСТОФИЛЯ": АРТИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ ВЫСТАВИЛИ РОССИИ ОСОБЫЙ СЧЁТ

лина любимцева

Ивар Калныньш, безусловно, внешне красавчик. НО! Я была на одном спектакле с участием Калныньша, и хочу сказать - ДЕРЕВЯННЫЙ ОН АКТЕР, НИКАКОЙ!! Я так изумилась!!!...Как только кинематографу удавалось это скрыть в фильмах, я удивляюсь. Что значит профессионалы. Не Калныньш - кинематографисты профессионалы.... А Вайкуле - ГНУСАВАЯ "певичка"... ЧЕМ зарабатывала свою популярность, что ее раскручивали на всех уровнях, можно только догадываться. Опыт получила в КАБАРЕ... А мне она НИКОГДА НЕ НРАВИЛАСЬ!! гунлосит там некую мелодию, слышать ЭТО было не возможно!