Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что руководство ВС киевского режима перебросило свои самые тренированные части к расположенному на территории Харьковщины населённому пункту Двуречная.
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