Главой ведомства дано поручение по опубликованному обращению жительницы Кабардино-Балкарской Республики

Жительница Кабардино-Балкарии записала видеообращение к Председателю СК России, сообщив о бездействии правоохранительных органов в вопросе установления мошеннических действий с имуществом ее отца, после смерти которого местный житель заявил права на домовладение и земельный участок на основании поддельного договора дарения.