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Царьград

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"Гиацинт-Б" успешно уничтожает объекты ВСУ на расстоянии свыше 20 км

"Гиацинт-Б" успешно уничтожает объекты ВСУ на расстоянии свыше 20 км

Интенсивность нападений ВСУ на позиции группировки "Запад" снизилась, враг действует ночью. Артиллерия 20-й армии, используя "Гиацинт-Б", уничтожает украиские склады и силы на дистанции более 20 км, как сообщает Минобороны России.

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