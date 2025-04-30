"Гиацинт-Б" успешно уничтожает объекты ВСУ на расстоянии свыше 20 км

Интенсивность нападений ВСУ на позиции группировки "Запад" снизилась, враг действует ночью. Артиллерия 20-й армии, используя "Гиацинт-Б", уничтожает украиские склады и силы на дистанции более 20 км, как сообщает Минобороны России.
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