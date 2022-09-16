Лауреаты Шнобелевской премии доказали, что сердца влюбившихся с первого взгляда бьются в одном ритме

Исследователи из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, установившие, что сердца влюбленных начинают биться в одном ритме, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) в номинации «Прикладная кардиология».