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Лауреаты Шнобелевской премии доказали, что сердца влюбившихся с первого взгляда бьются в одном ритме

Лауреаты Шнобелевской премии доказали, что сердца влюбившихся с первого взгляда бьются в одном ритме

Исследователи из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, установившие, что сердца влюбленных начинают биться в одном ритме, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) в номинации «Прикладная кардиология».

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