Члены делегации государства Израиль в ООН взяли и нацепили себе на пиджаки желтые "звезды Давида", которые копируют аналогичные знаки, которые нацисты заставляли носить евреев во время Второй мировой войны

То есть к разновидностям иудеев вы это свое безразличие не применяете ? А вы понимаете Сережа, что для иудеев вы такое же животное как и все эти "афганские душманы, что моджахеды, что таджикские Джумшуты, чеченские бандиты, игил, хамас, алькайда, хесбола, для них это одно и то же - зверьки, потому что они до сих пор живут в нацизме."

Meerflieger

"...Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно», — объявил министр обороны Израиля Йоав Галант. .."(с) "...Гитлер, 17.10.41 г. «Мы, возможно, ограничимся тем, что установим радиопередатчики под нашим контролем... А в остальном обучим их лишь до уровня, чтобы они понимали наши дорожные знаки, чтобы они сами не попали под наши автомашины. Для них слово «свобода» будет означать право помыться в праздничные дни». (Это о нас, славянах. ) Израиль ОФИЦИАЛЬНО, на уровне ООН назван ОККУПАНТОМ. Ещё в прошлом веке. Газа - практически официальный КОНЦЛАГЕРЬ. На землях Палестины. Там же, в ООН, отмечают, что действия Израиля в Газе сейчас имеют элементы геноцида... Ты фашист, СерОжа... Ну, или нацист... Как тебе больше нравится? 🤔😉😃