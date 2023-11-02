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Медвежий угол

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Члены делегации государства Израиль в ООН взяли и нацепили себе на пиджаки желтые "звезды Давида", которые копируют аналогичные знаки, которые нацисты заставляли носить евреев во время Второй мировой войны

Члены делегации государства Израиль в ООН взяли и нацепили себе на пиджаки желтые "звезды Давида", которые копируют аналогичные знаки, которые нацисты заставляли носить евреев во время Второй мировой войны

Изображая жертву. Игра в чужой Холокост. Израиль бросил вызов Украине на мировых площадках в рамках специальной Олимпиады "больше ада".

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Комментарии
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Андрей Бедный
То есть к разновидностям иудеев вы это свое безразличие не применяете ? А вы понимаете Сережа, что для иудеев вы такое же животное как и все эти &quot;афганские душманы, что моджахеды, что таджикские Джумшуты, чеченские бандиты, игил, хамас, алькайда, хесбола, для них это одно и то же - зверьки, потому что они до сих пор живут в нацизме.&quot;
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18 час.
Андрей Бедный
Хочешь доказать что ты еврей - съезди в Израиль - там тебе объяснят кто ты ))))
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18 час.
Meerflieger
&quot;...Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно», — объявил министр обороны Израиля Йоав Галант. ..&quot;(с)                              &quot;...Гитлер, 17.10.41 г. «Мы, возможно, ограничимся тем, что установим радиопередатчики под нашим контролем... А в остальном обучим их лишь до уровня, чтобы они понимали наши дорожные знаки, чтобы они сами не попали под наши автомашины. Для них слово «свобода» будет означать право помыться в праздничные дни». (Это о нас, славянах. )  Израиль ОФИЦИАЛЬНО, на уровне ООН назван ОККУПАНТОМ. Ещё в прошлом веке. Газа - практически официальный КОНЦЛАГЕРЬ. На землях Палестины. Там же, в ООН, отмечают, что действия Израиля в Газе сейчас имеют элементы геноцида... Ты фашист, СерОжа... Ну, или нацист... Как тебе больше нравится? 🤔😉😃
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18 час.

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