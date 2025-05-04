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Сомнолог Дудецкий дал 5 советов, которые помогут легко засыпать и просыпаться в белые ночи

Сомнолог Дудецкий дал 5 советов, которые помогут легко засыпать и просыпаться в белые ночи

Белые ночи — романтическое время, но для многих они становятся настоящим испытанием. Невозможность заснуть в светлое время суток, прерывистый сон, постоянная усталость — знакомые проблемы? фото: freepikЕсли вы живете в регионах с белыми ночами или планируете поездку туда, вам будет не лишним узнать, как наладить сон в условиях круглосуточного света.

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