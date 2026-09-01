⚖️ Два года колонии получил водитель за смертельное ДТП под Феодосией В августе 2025 года на трассе «Таврида» водитель, двигаясь в сторону Керчи, перестраивался из левой полосы в правую, не убедившись в безопасности манёвра.
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