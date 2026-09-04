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На Пехотинцев бетономешалка наехала на иномарку при выезде с АЗС

На Пехотинцев бетономешалка наехала на иномарку при выезде с АЗС

Сегодня утром, около 8:00, на улице Пехотинцев у выезда с автозаправки случилось ДТП. Бетономешалка марки CNHTC наехала на автомобиль Chevrolet.

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