Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими после домашней победы над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов поделился впечатлениями от выхода парижан в финал турнира, отдельно отметив работу главного тренера своей команды Луиса Энрике.