Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими после домашней победы над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов поделился впечатлениями от выхода парижан в финал турнира, отдельно отметив работу главного тренера своей команды Луиса Энрике.
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