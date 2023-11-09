Сооснователя Apple Возняка госпитализировали с подозрением на инсульт

Предпринимателю сделали МРТ, его состояние оценивается как стабильное, пишет El Tempo.<strong>Один из основателей американской компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме, сообщают <a href="https://www.