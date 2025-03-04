БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Вы не в том положении, чтобы диктовать»: глобалисты наносят Трампу удар посредством Зеленского

«Вы не в том положении, чтобы диктовать»: глобалисты наносят Трампу удар посредством Зеленского

После громкого скандала в Овальном кабинете, где Владимир Зеленский затеял публичную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, у многих возник вопрос: что это вообще было? И как подобное стало возможным?Некоторые блогеры даже предположили, что это, мол, был спланированный самими американцами спектакль, хотя все факты говорят о том, что это не так: никто ранее не вел себя так нагло и неуважительно в Белом доме, как Зеленский, никто не осмеливался спорить с президентами США и перебивать его, никто не матерился в сторону вице-президента США на камеру (и никто бы не позволил этого делать в рамках «спектакля»).

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