Судья не дал «Зениту» чистейший пенальти в игре с ЦСКА: эксперты сошлись во мнении

КДК вряд ли поддержит.«Зенит» с ЦСКА выдали, пожалуй, один из самых зрелищных матчей в новом сезоне РПЛ! В итоге ЦСКА одержал крайне неуверенную победу над «Зенитом» со счетом 2:1.
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