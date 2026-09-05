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Судья не дал «Зениту» чистейший пенальти в игре с ЦСКА: эксперты сошлись во мнении

Судья не дал «Зениту» чистейший пенальти в игре с ЦСКА: эксперты сошлись во мнении

КДК вряд ли поддержит.«Зенит» с ЦСКА выдали, пожалуй, один из самых зрелищных матчей в новом сезоне РПЛ! В итоге ЦСКА одержал крайне неуверенную победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

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