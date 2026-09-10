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Татар-информ

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От детей – героям: в Общественной палате РТ передали письма для участников СВО

От детей – героям: в Общественной палате РТ передали письма для участников СВО

Фото: Общественная палата РТ В Общественной палате Республики Татарстан состоялась передача писем, написанных детьми, отдыхавшими в Республиканском центре «Черноморец», участникам специальной военной операции.

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