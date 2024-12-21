Часы-калькулятор DSKY Moonwatch в стиле космического компьютера оценили в £649

Британский стартап Apollo Instruments представил уникальные наручные часы-калькулятор DSKY Moonwatch, стилизованные под оригинальный Apollo Guidance Computer, использовавшийся астронавтами миссий "Аполлон" на борту командного и лунного модулей.
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