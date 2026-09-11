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Царьград

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Петербуржец получил 7 суток ареста за свастику на стене лифта

Петербуржец получил 7 суток ареста за свастику на стене лифта

В Петербурге назначили неделю административного ареста мужчине, который маркером нарисовал свастику на стене лифтовой шахты.

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