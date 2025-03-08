⚡️ Бойцы 810-й бригады ЧФ поздравили россиянок с 8 Марта «С праздником! Весны и тепла вам. Помним и любим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Бойцы 810-й бригады ЧФ поздравили россиянок с 8 Марта «С праздником! Весны и тепла вам. Помним и любим.