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Царьград

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Путин и Трамп обсудили условия урегулирования конфликта на Украине

Путин и Трамп обсудили условия урегулирования конфликта на Украине

Аналитик Скотт Риттер заявил, что ситуация на Украине ухудшается, и Киеву нужно спешить. В понедельник Путин и Трамп обсудили по телефону условия мирного договора, предусматривающего прекращение огня, а Белый дом отказался от новых санкций против России.

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