Путин и Трамп обсудили условия урегулирования конфликта на Украине

Аналитик Скотт Риттер заявил, что ситуация на Украине ухудшается, и Киеву нужно спешить. В понедельник Путин и Трамп обсудили по телефону условия мирного договора, предусматривающего прекращение огня, а Белый дом отказался от новых санкций против России.