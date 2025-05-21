Путин и Трамп обсудили условия урегулирования конфликта на Украине

Аналитик Скотт Риттер заявил, что ситуация на Украине ухудшается, и Киеву нужно спешить. В понедельник Путин и Трамп обсудили по телефону условия мирного договора, предусматривающего прекращение огня, а Белый дом отказался от новых санкций против России.
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