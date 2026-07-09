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Смоленск 2.0

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В областном центре проведут масштабный ремонт дворов

В областном центре проведут масштабный ремонт дворов

Губернатор Василий Анохин озвучил решение приступить к масштабной программе по ремонту дворовых территорий На совещании в правительстве Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина, обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий.

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