В областном центре проведут масштабный ремонт дворов

Губернатор Василий Анохин озвучил решение приступить к масштабной программе по ремонту дворовых территорий На совещании в правительстве Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина, обсудили вопросы благоустройства дворовых территорий.
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