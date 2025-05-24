Новый рост цен на топливо в России: эксперт назвал причины возможного подорожания бензина и дизеля

Эксперт Иванов спрогнозировал очередное подорожание моторного топлива с наступлением тёплого сезона.Умеренный рост цен на моторное топливо может возникнуть на рынке России уже в ближайшие несколько недель.
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