Intergalactic: The Heretic Prophet создается в строжайшей секретности — Nau...

Intergalactic: The Heretic Prophet создается в строжайшей секретности — Naughty Dog бережно оберегает PS5-эксклюзив от утечекПохоже, Naughty Dog настроены всерьёз сохранить в тайне все ключевые детали своего нового проекта — Intergalactic: The Heretic Prophet.
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