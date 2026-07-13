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Кандидат в мэры Кракова демонстративно выбросила в мусорку портрет Зеленского

Кандидат в мэры Кракова демонстративно выбросила в мусорку портрет Зеленского

Ваш браузер не поддерживает видео. x.com/Marianna Schreiber Польская активистка Марианна Шрайбер, баллотирующаяся на пост мэра Кракова, выбросила на свалку фотографию главы киевского режима Владимира Зеленского с подрисованными усами Адольфа Гитлера.

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