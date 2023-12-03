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Экс-главком ВСУ Муженко: контрнаступление Украины пошло не так, как желал Киев

Экс-главком ВСУ Муженко: контрнаступление Украины пошло не так, как желал Киев

Украинское контрнаступление пошло не так, как желала киевская сторона. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.

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