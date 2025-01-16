В Минздраве заявили, что в 44 регионах рост зарплат врачей составил до 30%

«Что происходило в течение 2024 года: значит, у нас зарплата выросла на 12% по врачам, на 14% – по среднему медицинскому персоналу, по скорой помощи», — сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.