Военные сборы - 2025 в России: Что взять, что оставить дома, кого призовут? Объясняем

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Комментарии
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МТ
Махамбет Толеугазин
Тушёнку и колбасу сыро вяленую не забудьте, а также прибор ночного виденья, тепловизор, DPS и бинокль. Удачи вам на сборах.
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14 час.

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