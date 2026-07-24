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Царьград

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Росгвардия задержала мужчину за приставание к детям в Петербурге

Росгвардия задержала мужчину за приставание к детям в Петербурге

23 июля в Санкт-Петербурге Росгвардия задержала 44-летнего мужчину, который неоднократно приставал к детям в Дворце культуры имени Кирова.

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