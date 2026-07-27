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Бастрыкин жестко взялся за легендарную свердловскую здравницу

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководства регионального управления ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания несовершеннолетних в филиале санатория «Обуховский» в Свердловской области.

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