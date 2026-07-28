Бывшая девушка Лиама Пейна стерла тату с «ангельским числом» 444 — она решила избавиться от памяти

Кэссиди удалила татуировку в память о Лиаме Пейне 27-летняя инфлюенсер Кейт Кэссиди, встречавшаяся с покойным участником One Direction, приступила к лазерному удалению татуировки с числом «444», которое она нанесла после его смерти.
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